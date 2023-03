Les salaires des entraîneurs de la Ligue 1, saison 2022-2023

Que gagnent les coachs de la Ligue 1 ?

Plus que jamais ces dernières saisons, la fonction a subi des changements cette saison. Ce turn over très largement appliqué, s’explique par le nombre de descentes (4), de clubs en Ligue 2. D’un club à un autre, certains n’y auront rien ou peu perdu financièrement, entre indemnités perçues de l’un et nouveau contrat de l’autre. En Ligue 1, les 20 techniciens ne jouent pas tous sur la même échelle. Selon les chiffres publiés ce jeudi dans L’Equipe, dans son numéro spécial sur les salaires, il faut par exemple deux ans à Philippe Montanier, au TFC, pour gagner l’équivalence d’un mois de Christophe Galtier, sur le banc du PSG.

Galtier au PSG devant Tudor à l’OM et Génésio au Stade Rennais

Ce dernier est le numéro un sur la fiche de paie des stratèges du football français. Comme tous ses prédécesseurs avant lui, depuis que QSI veille aux intérêts du club parisien. Deuxième, Igor Tudo revendique, avec l’Olympique de Marseille, autant que l’Argentin Jorge Sampaoli avant lui, tandis que Bruno Génésio, prolongé au cours de l’été dernier, par le Stade Rennais, complète le podium des salaires. Lesquels sont des estimations annuelles brutes, hors primes.

Franck Haise dans la moyenne des coachs de la Ligue 1 2022-2023

Cumulé, les vingt coachs du championnat de France de Ligue 1, saison 2022-2023, pèsent plus de 30 millions d’euros brut en part fixe. Cela vaut une moyenne annuelle proche de 1,5 millions brut, non loin de ce que perçoit Franck Haise au RC Lens ; lui aussi a été prolongé à l’automne dernier avec, le concernant, des fonctions plus élargies.

Les salaires des entraîneurs de la Ligue 1, saison 2022-2023

Christophe Galtier (Paris SG) = 7,86 M€

Igor Tudor (Olympique de Marseille) = 3,96 M€

Bruno Genesio (Stade Rennais) = 3 M€

Laurent Blanc (Olympique Lyonnais) = 2,76 M€

Paulo Fonseca (LOSC) = 2,64 M€

Philippe Clément (AS Monaco) = 2,4 M€

Antoine Kombouaré (FC Nantes) = 2,4 M€

Franck Haise (RC Lens) = 1,32 M€

Frédéric Antonetti (RC Strasbourg) = 0,9 M€

Michel der Zakarian (Montpellier HSC) = 0,84 M€

Christophe Pelissier (AJ Auxerre) = 0,78 M€

Régis Le Brie (FC Lorient) = 0,72 M€

Didier Digard (OGC Nice) = 0,6 M€

Patrick Kisnorbo (ESTAC) = 0,54 M€

Eric Roy (Stade Brestois) = 0,48 M€

Pascal Gastien (Clermont Foot) = 0,48 M€

Olivier Pantaloni (AC Ajaccio) = 0,42 M€

Philippe Montanier (Toulouse FC) = 0,36 M€

Alexandre Dujeux (SCO Angers) = 0,24 M€

Oscar Garcia (Stade de Reims) = 0,22 M€