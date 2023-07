Les 10 recrues les plus chères en Ligue 1 après un mois de mercato

A 60 M€ Manuel Ugarte est à ce stade, la recrue la plus chère de l’été en Ligue 1.

Après un round d’observation, le marché des transferts en Ligue 1 s’accélère au jour de boucler le premier mois depuis son ouverture, au 10 juin dernier. Le PSG l’agite frénétiquement, avec les deux renforts successifs du milieu défensif portugais, Manuel Ugarte et du défenseur international français, Lucas Hernandez. A eux deux, ils dépassant les 100 millions d’euros d’investissements.

Le PSG agite (enfin) le mercato des clubs de la Ligue 1

Le PSG est présent à quatre reprises (avec KanIn Lee et Etikité en plus), au top 10 recrues les plus chères en Ligue 1 après un mois de mercato. Au terme de ces trente et un premiers jours, sa balance en transferts est déficitaire de 149 millions d’euros. Dans la liste sinon, plusieurs profils sont des levées d’options d’achats après une période sous la forme de prêts. C’est le cas de Ruslan Malinovskyi (OM), de Terem Moffin (OGCN) et de Hugo Ekitiké (PSG).

Terem Moffi à Nice dans la moyenne du top 10

Au terme du premier des mois et demi que dure cette période estivale du marché des transferts, les 10 recrues les plus chères cumulent 235 millions d’euros, hors possibles bonus sur chaque opération, selon les chiffres de la plateforme Transfermarkt. Cela vaut une moyenne de 23,5 millions par joueur comme la presque équivalence de l’attaquant Terem Moffi, qui a quitté Lorient en janvier pour l’OGC Nice à qui il appartient désormais de façon définitive. Le mercato des clubs professionnels de France s’achève le 1er septembre.

Les 10 recrues les plus chères en Ligue 1 après un mois de mercato

10. Geoffrey Kondogbia, de l’Atlético à l’OM = 8 M€

9. Ruslan Malinovskyi, de l’Atalanta à l’OM = 10 M€

8. Andy Diouf, du FC Bâle au RC Lens = 14 M€

7. Ludovic Blas, du FC Nantes au Stade Rennais = 15 M€

6. Enzo Le Fée, du FC Lorient au Stade Rennais = 20 M€

5. Kang-in Lee, du RCD Majorque au PSG = 22 M€

4. Terem Moffin, du FC Lorient à l’OGC Nice = 22,5 M€

3. Hugo Ekitiké, du Stade de Reims au PSG = 28,5 M€

2. Lucas Hernandez, du Bayern Munich au PSG = 45 M€

1. Manuel Ugarte, du Sporting au PSG = 60 M€