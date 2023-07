Balance des transferts en Ligue 1 après un 1er mois de mercato

Un mois s’est écoulé depuis l’ouverture du mercato de l’été en Ligue 1.

Voilà tout pile un mois, depuis le 10 juin dernier, que les clubs du football professionnel français sont entrés dans la période du mercato de l’été. Depuis lors, tous peuvent recruter ou dégraisser à libre convenance, tant que cela respecte l’économie des structures et plus largement, les règles du fair play financier. Face au marché des transferts, les clubs de ne sont pas tous égaux. En Ligue 1, il y a le PSG et les autres.

Le PSG a déjà dépensé plus que le reste de la Ligue 1 réunie

Paris a déjà investi plus de 150 millions d’euros dans le renfort de cinq recrues dont deux payantes à respectivement 60 et 45 millions d’euros pour ce qui concerne, Manuel Ugarte et Lucas Hernandez. Avec le champion de France en titre, la moitié et un peu plus des clubs revendique un différentiel négatif, à l’équilibre des recettes et des dépenses sur le marché des transferts. Mais aucun de l’ordre du PSG, à -149 millions d’euros, après les trente et un premiers jours.

Une balance des transferts négatives au cumul sur ce 1er mois de mercato

De fait avec le Paris SG, les 18 clubs de l’élite sont déficitaires au cumul de près de 93 millions d’euros sur ce mercato. Sans lui, la balance serait excédentaire. Notamment portée par le FC Lorient à la faveur des départs officialisés de Term Moffi à Nice (après six mois en prêt), d’Enzo Le Fée au Stade Rennais et de Moritz Jenz au VfL Wolfsbourg. En Ligue 1, le mercato de l’été est ouvert jusqu’au 1er septembre prochain.

Balance des transferts en Ligue 1 après un premier mois de mercato

Club Dépenses Recettes Balance en transfert FC Metz 0,4 M€ 11,5 M€ +11,1 M€ Le Havre 0,4 M€ 0 M€ -0,4 M€ AS Monaco 0 € 0 M€ = Clermont Foot 4,7 M€ 0 € -4,7 M€ FC Lorient 0 € 50,5 M€ +50,5 M€