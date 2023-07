Ce que chaque club de Ligue 1 a gagné de ses ventes à mi-mercato

Les clubs de la Ligue 1 cumulent 324,5 millions d’euros en ventes de joueurs depuis l’entame du mercato.

C’est la mi-temps, et un peu plus, d’un marché des transferts de l’été entamé en Ligue 1, le 10 juin dernier et qui va se poursuivre jusqu’au 1er septembre. Après avoir observé la dépense des clubs de l’élite, ce volet se consacre aux cessions de contrats de joueurs. Entre les deux la balance penche plutôt du côté des achats. Ils sont au cumul des 18 clubs du championnat de France et hors bonus, de 417,85 millions, quand les départs rapportent jusqu’ici, 324,45 millions d’euros.

Le FC Nantes dans la moyenne, le RC Lens bat des records

Soit une moyenne par équipe à 18 millions d’euros, comme l’équivalence proche du FC Nantes qui vient de se séparer tour à tour de Ludovic Blas (parti à Rennes pour 15 M€ puis d’Andy Delort, au Qatar pour 2,5 millions). Avec Loïs Openda, transfert record dans le sens des ventes (43 M€ au RB Leipzig), le RC Lens domine la catégorie et affiche au ratio dépenses/ventes un bilan jusqu’ici positif de plus de 40 millions d’euros.

Le PSG et l’OM recrutent, ils devront aussi vendre

Ce résultat positif n’est pas vrai partout, notamment au PSG et à l’OM où chacun dans la mesure de ses moyens financiers a plus investis à ce stade de l’été. Deux clubs qui devront nécessairement dégraisser pour tout à la fois enregistrer des indemnités sur les transferts et soulager leur masse salariale. Car ils ont, l’un comme l’autre, l’UEFA jamais très loin dans le collimateur, avec le fair-play financier. Si tous les clubs ont concrétisé au moins une opération payante depuis l’entame du mercato, ce n’est pas le cas dans le sens des départs, selon les chiffres pris sur la plateforme Transfermarkt, compilés ci-dessous.

Ce que chaque club de Ligue 1 a gagné de ses ventes à mi-mercato

RC Lens = 72 M€ (Openda, Fofana, Onana)

FC Lorient = 50,5 M€ (Moffi, Le Fée, Jenz)

Stade de Reims = 36 M€ (Ekitiké, Gravillon, Kebbal, Hornby, Locko, Mbow, Guitane)

OL = 28,9 M€ (Faivre, Özkacar, Mendes, Ndiaye)

Stade Rennais = 26,5 M€ (Badé, Guirassy, Diouf)

PSG = 21,5 M€ (Bitshiabu, Dina Ebimbe)

FC Nantes = 17,5 M€ (Blas, Delort)

OM = 16 M€ (Suárez, Milik, Radonjic)

OGC Nice = 16 M€ (Stengs, Dolberg, Delort)

FC Metz = 11,5 M€ (Traoré, Niane)

Losc = 11,3 M€ (Weah)

Stade Brestois = 8 M€ (Honorat)

AS Monaco = 6 M€ (Jean Lucas)

Toulouse FC = 2,5 M€ (Ratão)

MHSC = 0,25 M€ (Makouana)

Clermont = –

RC Strasbourg = –

Le Havre = –