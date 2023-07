Ce que chaque club de Ligue 1 a dépensé à mi-mercato

c’est la mi-temps du mercato de l’été en Ligue 1.

Quatre-vingt trois jours, c’est ce que dure la période estivale dans le football professionnel français, du marché des transferts de la saison 2023-2024. Nous en sommes à la moitié et les choses se sont accélérées en Ligue 1 ; toutes les équipes ont conclue au moins une opération payante dans le sens des arrivées. Pas nécessairement sur la période en cours, mais en forme de levée d’option d’achat pour ce qui concerne l’arrivée de Terem Moffi à l’OGC Nice ; par ailleurs l’une des recrues les plus chères de l’exercice.

Une moyenne de 23 M€ investi par les clubs de la Ligue 1 sur le marché

Cumulées, les 18 formations de l’élite ont investi 417,85 millions d’euros hors bonus complémentaires, selon les données de la plateforme Transfermarkt. Cela vaut une moyenne par club à 23 millions d’euros ; non loin de la dépense du Stade de Reims qui signe d’ores-et-déjà son marché le plus dispendieux de son histoire, sous l’effet notamment de l’arrivée du défenseur Joseph Okumu, le joueur le plus cher au service du club champenois.

Le PSG loin devant, l’OM, le RC Lens et le Stade Rennais également compétitifs

Sur les quelques 417 millions d’euros investis par la Ligue 1, plus du tiers repose sur le seul Paris Saint-Germain, dominant sur ce mercato comme sur tous les précédents. L’Olympique de Marseille, le Stade Rennais et le RC Lens ne sont pas en reste, avec les moyens qui sont les leurs pour être compétitifs, à la fois en championnat de France ainsi qu’en Coupe d’Europe, entre Ligue des champions et Ligue Europa.

PSG = 159,5 M€ (Ugarte, Hernandez, Ekitiké, Lee, Simons)

OM = 49 M€ (Sarr, Lodi, Malinovskyi, Kondogbia, Harit)

Stade Rennais = 35 M€ (Le Fée, Blas)

RC Lens = 30,4 M€ (Diouf, Fulgini, Cortés, Guilavogui)

Stade de Reims = 25 M€ (Okumu, Teuma, Salama, Diakité, Khadra)

OGC Nice = 22,5 M€ (Moffi)

Losc = 21,5 M€ (Haraldsson, Santos)

RC Strasbourg = 13 M€ (A. Sylla, Emegha)

FC Nantes = 10,75 M€ (M. Mohamed, Delort)

AS Monaco = 10 M€ (Köhn)

OL = 9 M€ (Mata, Alvero)

FC Lorient = 8,5 M€ (F. Mendy, D. Sylla)

Clermont = 6,5 M€ (Caufriez, Pelmard, Keïta)

Toulouse FC = 6 M€ (Cissoko, Magri, Cásseres Jr)

Stade Brestois = 3 M€ (Camara)

Le Havre = 1,9 M€ (Ndiaye, Soumaré)

MHSC = 1,3 M€ (Sacko)

FC Metz = 0,4 M€ (Elisor)