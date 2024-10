OM, PSG: Où va (re)jouer Pogba selon les bookmakers ?

Paul Pogba va revenir sur les terrains, mais au service de quel club ?

Paul Pogba va revenir dans le « game », le Tribunal arbitral du sport a décidé de réduire à 18 mois (contre quatre ans initialement), sa suspension pour dopage. Le milieu de terrain champion du monde en 2018 sera autorisé à reprendre la compétition au mois de mars prochain. Mais sous quelles couleurs ? La question se pose car la Juventus qui l’emploie a appris à officier sans lui et si pour l’heure, la Vieille Dame le rémunère au minimum légal (48 000 euros brut la saison), tant que la suspension fait effet, à terme, elle devra se conformer à son contrat à 8 millions d’euros par an.

L’OM pas dans les possibilités du moment, le PSG si

La possibilité d’une rupture anticipée du contrat signé par les deux parties jusqu’en 2026, n’est pas à exclure. En ce cas où jouerait alors Paul Pogba ? En France, les supporters de l’Olympique de Marseille ont entrepris de lui faire la cour en lançant le hashtag #PogbOM, mais chez les bookmakers anglais, l’hypothèse n’en est présentement pas une. Ils estiment plutôt que le PSG est une option sérieuse et même la meilleure du moment, pour le rebond du joueur de 31 ans. L’hypothèse est cotée à 4 contre un.

Vers un départ anticipé de Paul Pogba de la Juventus ?

C’est donné plus sûr qu’il reste à la Juventus pour y finir son contrat, un scénario coté à 5 contre un. Viennent ensuite le FC Barcelone et le championnat de MLS, qui valent tous deux une cote du moment à 7 contre un. On ne connait pas encore la date précise du retour, mais Paul Pogba piaffe d’impatience ainsi qu’il l’a montré sur les réseaux sociaux.

