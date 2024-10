Real Madrid: Bienvenue dans la maison de David Alaba. A vendre 6,7 M€

C’est clairement pas donné, mais il est possible de s’offrir la maison que David Alaba occupait quand il jouait au Bayern Munich.

Non, David Alaba ne quitte pas le Real Madrid. Ce n’est tout du moins pas, ce que raconte l’information rapportée par Bild, selon laquelle le défenseur autrichien a mis en vente sa maison, car elle n’est pas en Espagne, mais en proche banlieue de Munich où le joueur évoluait précédemment.

Visite en images de la maison de David Alaba, à vendre 6,7 M€ Image 1 parmi 9

David Alaba vend sa maison en banlieue de Munich

Elle se situe à Grünwald, elle a été construite en 1936 et plusieurs fois elle a été rénovée. Elle vaut cher : 6,7 millions d’euros tel que l’indique l’annonce immobilière que nous avons consulté. A ce tarif est proposée une grande demeure sur 1 817 mètres carrés de terrain et 417 mètres carrés dans surface habitable, dans un quartier résidentiel huppé, à une douzaine de kilomètres de Munich.

Dix chambres et cinq salles de bain

Il y a dix chambres et cinq salles de bain, dont une suite avec son dressing, une cuisine moderne à ilot central, une bibliothèque et un salon avec sa cheminée pour les soirées de l’hiver en Bavière. « Dans l’ensemble, la villa dégage une atmosphère chaleureuse et élégante », conclut l’annonce immobilière.