ASSE : Les Verts avec un maillot spécial pour recevoir le RC Lens

Les Verts porteront la marque d’Octobre Rose sur leur maillot pour la visite du RC Lens, en Ligue 1.

L’AS Saint-Etienne recevra le RC Lens le samedi 19 octobre, après la trêve internationale, pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. A cette occasion, les joueurs d’Olivier Dall’Oglio porteront un maillot événementiel, s’associant à l’opération Octobre Rose, qui vise pendant un mois à sensibiliser au dépistage du cancer du sein.

L’ASSE s’associe au mois Octobre Rose

Le club stéphanois ménage encore le suspense sur sa tunique, mais elle sera écrit-il en communiqué, « aux couleurs du club et d’Octobre Rose », comprendre qu’elle mélangera le vert iconique de l’ASSE au rose de l’opération. Les hommes du collectif professionnel en Ligue 1 ne seront pas les seuls à le porter, les féminines aussi avec la réception de Dijon en Arkema Première Ligue.

Sensibilisation est collecte de fonds

Après les matchs, une quantité limitée de ce maillot sera proposée aux enchères par le club et 5 euros sur chaque vente sera versé à la Ligue contre le cancer. Par ailleurs l’ASSE et ses sponsors mèneront d’autres activations en marge de ce mois d’octobre, entre campagnes de sensibilisation et collectes de fonds.