Real Madrid: Les sponsors de Luka Modric

Talentueux, respectueux et à l’aise sur tous les terrains, Luka Modric a toute la sympathie des annonceurs.

Inusable Luka Modric. L’emblématique footballeur de la Croatie et milieu de terrain du Real Madrid, n’en a pas fini avec le sport de haut niveau, à 38 ans il a rempilé pour (au moins) une saison de plus au sein du club le plus titré de la discipline. C’est dire le niveau d’abnégation du bonhomme.

Konzum est le dernier à s’être associé à Modric

C’est l’une de ses facettes qui plaît aux annonceurs. Ça, et son talent ballon au pied bien sûr, lui qui fut élu Ballon d’or en 2018. Récemment, Konzum, leader de la grande distribution en Croatie, a fait de Modric son ambassadeur exclusif. Cette alliance avec une enseigne nationale souligne l’attachement du joueur à ses racines.

Dans un registre plus international, Snickers a lancé une campagne mettant en scène le joueur aux côtés de la jeune star anglaise Bukayo Saka, illustrant l’attrait transgénérationnel du milieu de terrain axial.

L’aura du milieu du Real Madrid lui vaut des intérêts de partout

Le secteur alimentaire semble particulièrement apprécier l’image du joueur. Lino, marque de céréales pour enfants du géant croate Podravka, a également misé sur Modric pour séduire les jeunes consommateurs. Ces partenariats s’ajoutent à des collaborations de longue date, notamment avec Nike, qui équipe le joueur, et EA Sports, qui l’intègre à ses jeux vidéo de football.

L’aura de Modric dépasse largement le cadre sportif. La marque de montres de luxe Hublot compte sur lui pour incarner l’excellence et la précision. Dans un autre registre, son association avec Revolut, néobanque en pleine expansion, témoigne de son attrait dans le secteur fintech. Le footballeur a également su saisir les opportunités offertes par les nouvelles technologies, comme en atteste son partenariat passé avec Ethernity, plateforme spécialisée dans les NFT.

Au-delà des contrats publicitaires, Modric se révèle être un entrepreneur. Il a investi dans l’hôtellerie avec l’ouverture du Hotel Noemia à Zadar, et dans la formation avec la création de la Luka Modric Academy à Zagreb. Ces initiatives démontrent sa volonté de diversifier ses activités et de préparer l’après-carrière.