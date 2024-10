Neymar: Bienvenue sur sa future île privée à 10 M€

Neymar sera bientôt le propriétaire d’une île paradisiaque.

Et bientôt une île privée, dans la liste toujours plus large des biens que possède Neymar. Le joueur est, selon les rapports de la presse brésilienne, en négociations avancées pour l’acquisition de l’Ilha do Japão (Île du Japon), située dans la région prisée d’Angra dos Reis, sur le littoral brésilien. Cette île paradisiaque, évaluée à environ 10 millions d’euros, attire l’attention des célébrités pour son cadre idyllique et ses infrastructures haut de gamme.

Neymar lorgne depuis plusieurs années sur ce bout de terre paradisiaque

Elle bénéficie d’une infrastructure de luxe comprenant des suites somptueuses, des bungalows privés et d’immenses espaces de loisirs, et elle est idéalement située face à la mer cristalline du littoral de Rio de Janeiro. Elle a récemment fait l’objet d’une réduction de prix importante, motivée par la volonté du propriétaire actuel, un entrepreneur canadien, de conclure rapidement la vente. Cette opportunité n’a pas échappé à Neymar, qui, depuis 2013, montre un intérêt particulier pour Angra dos Reis, où il possède déjà une villa somptueuse.

Avant de finaliser l’achat, Neymar et Muhammad Binghatti, un entrepreneur immobilier de Dubaï, ont loué l’île pour quelques jours en octobre dernier. Cette expérience, facturée environ 10 000 euros, leur a permis d’apprécier pleinement les atouts de la propriété. Les tarifs de location varient entre 2 400 et 6 000 euros par jour selon la saison.

Shakira, Ricky Martin et d’autres stars ont déjà leur propriété

Angra dos Reis, avec ses centaines d’îles privées, est depuis longtemps le terrain de jeu des riches et célèbres. Shakira, Ricky Martin, et d’autres icônes du show-business ont déjà succombé au charme de ces propriétés ultra-exclusives. La région, qui allie tranquillité, luxe et proximité avec les grandes villes brésiliennes, est une destination de choix pour ceux qui cherchent à échapper aux pressions de la vie publique. Neymar, déjà familier des lieux, s’inscrit dans cette tendance avec l’acquisition de cette île, synonyme de paix et de discrétion.