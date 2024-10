Kylian Mbappé a-t-il fait un investissement judicieux avec le rachat du SM Caen ?

Kylian Mbappé est officiellement le nouvel actionnaire majoritaire du SM de Caen, via son fonds d’investissement, Coalition Capital.

Le phénomène n’est pas nouveau : les footballeurs de haut niveau investissent de plus en plus dans des clubs. Kylian Mbappé est le dernier en date, il vient d’acquérir 80% des parts du Stade Malherbe Caen, pensionnaire de Ligue 2, par le truchement de son fonds, Coalition Capital. L’investissement est estimé entre 15 et 20 millions d’euros.

Le SM Caen est un club formateur réputé en tant que tel

Mais au-delà de l’aspect financier, que représente cet investissement ? Le club normand, fondé en 1913, a connu des hauts et des bas, oscillant entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Son meilleur classement remonte à 1992 avec une 5ème place en première division. Depuis 2019, Caen évolue en Ligue 2. L’atout majeur du club réside dans son centre de formation réputé, qui a notamment révélé William Gallas et N’Golo Kanté. Ironie du sort, Mbappé lui-même avait failli rejoindre Caen à l’âge de 13 ans avant d’opter pour Monaco.

L’arrivée de Mbappé semble déjà porter ses fruits. Le club a renforcé son effectif cet été avec des recrues expérimentées comme l’international français Yann M’Vila. L’objectif affiché est de « créer un environnement où les jeunes talents peuvent s’épanouir », selon Ziad Hammoud, proche de Mbappé et nouveau président du club.

D’un point de vue stratégique, l’investissement paraît solide. Situé à deux heures de Paris, Caen dispose d’une base de supporters fidèles, d’infrastructures correctes et d’un potentiel de croissance. Une éventuelle montée en Ligue 1 augmenterait considérablement la valeur du club.

Mais au-delà du retour sur investissement, Mbappé semble vouloir, comme d’autres footballeurs-propriétaires avant lui, insuffler sa vision du football au sein du club.

Les footballeurs propriétaires : une tendance qui se développe

Cette tendance, illustrée par des exemples comme David Beckham à l’Inter Miami ou Ronaldo au Real Valladolid, pourrait redéfinir le rôle des joueurs dans l’industrie du football. Il est encore trop tôt pour juger de la pertinence de cet investissement. Mais une chose est sûre : à seulement 25 ans, Kylian Mbappé construit déjà son après-carrière, mêlant habilement passion du football et sens des affaires.