OM, PSG, OL, ASM: Quels sont les clubs les plus dépensiers en Ligue 1 (hors trading) ?

Le PSG dépense plus de 700 M€ par saison, sans compter les indemnités payées pour se renforcer sur le marché des transferts.

Gagner de l’argent, c’est bien, mais si c’est pour en perdre plus à la dépense, les comptes n’y sont pas. Ce fut le cas de l’écrasante majorité des clubs, aux bilans des deux dernières saisons, en raison de la crise de la Covid et de ses conséquences, sur la billetterie ou en France, les droits de la télé. Pas tous sur un pied d’égalité, les clubs de l’élite française n’ont pas le même train de vie, parfois entre proches voisins.

Le PSG dépense plus que l’OM, l’OL et l’AS Monaco réunis

A l’exemple parmi d’autres, des rivaux du Nord, le LOSC et le RC Lens ; au dernier bilan officiel de la saison 2021 dont sont issus les chiffres ci-dessous, les Dogues avaient presque trois fois plus dépenses que les Sang et Or. Cela, sans les opérations nouées sur le marché des transferts, qui permettent à certains clubs d’équilibrer les comptes, quand ils sont déficitaires, ou au contraire d’investir plus, pour ceux qui sont vertueux, au ratio des charges et des recettes.

Des charges qui sont principalement le fait des salaires

A lui seul, le Paris Saint-Germain dépense plus que l’AS Monaco, l’OM et l’OL réunis. Et presque vingt fois plus que le Stade Brestois. Ces charges sont pour la plus grosse partie chez chaque club, issues de la masse salariale des joueurs et du staff, doublées des primes qui leur sont versées, en plus de l’amortissement sur les indemnités de mutation et les honoraires payés aux agents.

Les clubs de la Ligue 1 les plus dépensiers (hors marché des transferts)

1. Paris = 797,6 M€

2. Monaco = 241,5 M€

3. Marseille = 228,7 M€

4. Lyon = 196,5 M€

5. Lille = 176,5 M€

6. Nice = 114,8 M€

7. Rennes = 90,8 M€

8. Nantes = 74,1 M€

9. Montpellier 65,2 M€

10. Reims = 62,4 M€

11. Lens = 61,4 M€

12. Angers = 59,7 M€

13. Strasbourg = 57,7 M€

14. Lorient = 49,3 M€

15. Brest = 41,1 M€