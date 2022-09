Les affluences de la 1re journée de Ligue des champions

Plus de 47 000 spectateurs sont venus voir le PSG dominer la Juventus, au Parc.

Cette première semaine de septembre marquait le début de la phase de groupes de Ligue des Champions 2022-2023. Pour célébrer le retour des soirées européennes, pas loin de 800 000 personnes se sont rendues dans les tribunes des 16 stades, à travers tout le continent. Malgré un Parc des Princes quasiment plein, la rencontre PSG – Juventus est en dessous de l’affluence moyenne de cette 1ère journée, au contraire du match de l’OM à Tottenham.

PSG – Juventus en dessous de la moyenne, un peu plus de monde pour voir l’OM

Pas moins de 797 150 spectateurs ont assisté aux rencontres de C1, cette semaine. À titre de comparaison, un peu plus de 400 000 personnes étaient présentes pour le retour de la compétition, la saison dernière. Le Signal Iduna Park de Dortmund était à guichets fermés et constitue l’affluence record de cette journée, avec plus de 81 000 spectateurs. À l’inverse, le stade Maksimir du Dinamo Zagreb était le moins rempli, avec 20 607 âmes pour la réception de Chelsea. Les Croates enregistrent, par ailleurs, le taux d’occupation le plus bas parmi toutes les enceintes, avec seulement 59% de la capacité totale du stade. En moyenne sur cette journée, le taux de remplissage s’élève à 87%.

800 000 spectateurs dans les stades pour le retour de la C1

Pour assister au premier match du PSG en C1, 47 415 personnes avaient fait le déplacement au Parc des Princes. C’est moins que l’affluence moyenne dans les 16 stades, qui culmine à 49 820 spectateurs environ, presque deux fois plus que l’année précédente (25 600 de moyenne pour la 1ère journée). Le Tottenham Hotspur Stadium, qui recevait l’OM, comptait 10 000 supporters de plus qu’au Parc, qui dispose d’une capacité d’accueil moindre. La semaine prochaine, le PSG ira en Israël pour défier le Maccabi Haïfa, tandis que Marseille garnira son Vélodrome pour la réception de Francfort.

PSG – Juventus Turin = 47 415 (95%)

Benfica – Maccabi Haïfa = 55 130 (85%)

Dinamo Zagreb – Chelsea = 20 607 (59%)

RB Salzbourg – AC Milan = 29 520 (98%)

Celtic Glasgow – Real Madrid = 60 832 (100%)

RB Leipzig – Chakhtior Donetsk = 41 591 (88%)

Borussia Dortmund – FC Copenhague = 81 365 (100%)

Séville FC – Manchester City = 38 764 (88%)

Tottenham – OM = 57 367 (92%)

Eintracht Francfort – Sporting Portugal = 50 500 (98%)

Ajax Amsterdam – Glasgow Rangers = 52 862 (95%)

Naples – Liverpool = 51 793 (95%)

Atlético Madrid – FC Porto = 51 777 (76%)

Club Bruges – Bayer Leverkusen = 21 235 (73%)

FC Barcelone – Viktoria Plzen = 77 411 (78%)

Inter Milan – Bayern Munich = 58 981 (78%)