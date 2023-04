Mathieu Flamini est-il vraiment milliardaire ?

Mathieu Flamini futur propriétaire de l’OM ? Ce n’est pas parce que l’intéressé dit ne rien écarter que le sujet est d’actualité.Et d’ailleurs simplement réalisable…

Il s’en faut d’une phrase glissée par Mathieu Flamini, dans un entretien accordé à The Athletic, pour que soudainement, la toile s’enflamme. S’exprimant sur son passé de footballeurs et les équipes qu’il a fréquenté, l’OM, Arsenal ou autre AC Milan, l’ancien milieu international français a dit: « Ces clubs ont une place spéciale dans mon coeur. Je n’oublie jamais d’où je viens. Dans la vie, on ne sait jamais, mais tout est une question de bonne occasion. Je crois vraiment au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve »…

Mathieu Flamini (re)lance malgré lui le sujet de la vente de l’OM

Ni une, ni deux, voilà qui relance un vieux serpent de mer, que le sujet de la vente de l’OM. « Vente OM : Un milliardaire français pense au rachat ! », trouve-t-on par exemple comme publication associée, au sujet. Outre que l’ancien joueur ne se dit en rien intéressé, juste suit-il le cours des choses, les informations qui accompagnent depuis plusieurs années sa supposée fortune, sont à prendre avec d’infinis pincettes. D’ailleurs Mathieu Flamini lui même s’en émeut-il.

La réputation d’un milliardaire sans en avoir le portefeuille

Tout part d’un sujet du magazine économique Forbes, sur la société GF Biochemicals qu’il a créé et qu’il préside et sa valorisation sur le marché. A l’époque, le chiffre de 30 milliards est lâché, repris en boucle comme l’estimation de la fortune du joueur. Qui rectifiera plus tard dans la presse, évoquant non pas sa propre fortune, ni même la valorisation de sa société, mais celle du marché dans son ensemble ; celui de de l’acide lévulinique (sorte d’alternative au pétrole), sur lequel opère le groupe.

Ni lui, ni sa boîte, mais le marché valorisé à 30 milliards

Interrogé par L’Equipe en 2018, Mathieu Flamini répondait ainsi : « Contrairement à ce que j’ai pu lire, je n’ai pas 30 milliards d’euros sur mon compte en banque. Et cette somme ne correspond pas non plus à la valorisation de ma boîte, GF Biochemicals. En fait, il s’agit de la valeur totale du marché que nous souhaitons «attaquer» grâce aux nouvelles technologies qu’on a développées ces dernières années. Il y a eu un malentendu. C’est comme si on avait donné à un seul restaurant la valeur de l’ensemble du marché de la restauration en France. »

Un business dans l’acide lévulinique à fort potentiel

Mais alors, à combien s’élève la fortune estimée de l’ex-international français ? Difficile d’en juger mais selon les classements spécialisés, il ne serait pas milliardaire, en cette année 2023 ; ni dans celui que Forbes vient justement de publier, ni de Bloomberg. Il ne serait pas (ou plus), non plus, l’une des 500 fortunes françaises. Après l’avoir classé 395e en 2018, à 200 millions d’euros estimés, le magazine Challenges ne l’a plus introduit depuis, dans son palmarès annuel. Comprendre qu’il serait à 200 millions d’euros ou moins, comme le seuil d’entrée dans les 500, de l’édition 2022.

Bref Mathieu Flamini, s’il dirige une société au potentiel très prometteur et un business lucratif pour l’avenir, ne semble pas (encore, tout au moins) en mesure, de prétendre à la reprise de clubs aussi structurés et puissants que ceux qu’il a fréquenté.