OM, Losc: Quel sera le prochain club de Fonseca selon les bookmakers ?

Paulo Fonseca est courtisé et pas seulement de l’Olympique de Marseille.

Puisque la piste Marcelo Gallardo a pris du plomb dans l’aile, il ne serait plus que deux, les techniciens dans la short list de Pablo Longoria, pour diriger le collectif de l’Olympique de Marseille : Marcelino et Paulo Fonseca, ce dernier étant présentement déjà en poste, sur le banc du Losc, en Ligue 1. Le technicien portugais n’est pas suivi que de l’OM, il a aussi une grosse cote du côté des clubs de la Premier League anglaise.

L’OM n’est pas cité chez les bookmakers anglais si Fonseca quitte le Losc

Preuve étant que son nom est associé à plusieurs équipes différentes chez les bookmakers anglais. Mais pas à celle de l’OM. C’est que nos voisins britanniques où ce type de marché est permis, prêchent sur pour leur paroisse. Alors où selon eux, Paulo Fonseca poursuivra sa carrière d’entraîneur, si d’aventure seulement il doit quitter le nord de la France cet été ? Plusieurs clubs sont évoqués, le plus lointaine étant Leeds United, à la cote de 25 contre un.

De Leeds United à Crystal Palace, le technicien portugais a la cote en PL

Plus sûrement, en remontant les pistes, Nottingham Forest pointe ensuite, à une cote de 20. Tandis que les deux clubs favoris du moment sont les Hammers de West Ham et les Eagles de Crystal Palace. Les premiers sont crédités d’une cote proche de 11, quand les seconds ont l’avantage à 7 contre un. Cela fait onze mois et vint jours que Paulo Fonseca dirige l’effectif du Losc. Il a, auparavant, officié à l’AS Rome et au Chakhtar Donetsk, après plusieurs saisons passées chez lui au Portugal, au service de plusieurs clubs différents.