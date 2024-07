OM: Les 3 nouveaux maillots des gardiens en images

Du bleu pour accompagner le blanc domicile des joueurs de champ, mais les gardiens de l’OM auront d’autres couleurs pour leur saison.

Dans la foulée des deux tuniques dévoilées hier lundi 1er juillet, que sont le domicile en blanc teinté de bleu ciel et l’extérieur, bleu nuit doublé de doré, sont désormais révélées les maillots que porteront les gardiens de l’OM, sur les pelouses de la saison 2024-2025. Il en existe trois modèles selon les matchs et configurations.

Les nouveaux maillots des gardiens de l'OM en images Image 1 parmi 3

Sable, bleu et jaune les maillots des gardiens de l’OM

L’un est de couleur sable avec du rouge en deuxième couleur, un autre est bleu et les sponsors sont visibles en blanc, le troisième enfin est jaune doublé d’une teinte de noir. Pour toutes les trois pièces, les shorts et bas qui les accompagnent sont rigoureusement identiques sur le coloris. Sur ces modèles, les logos du club plaqués sur la poitrine sont les originaux et non la version relookée proposée par Puma sur les maillots domicile des joueurs de champ.

Les maillots des gardiens ont la même technologie que ceux de leur dix partenaires du jeu, en polyester 100% pour la version replica.