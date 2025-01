OM. CMA CGM nouveau mécène d’un autre club marseillais

Cela a moins de visibilité qu’une présence sur le maillot de l’OM, mais l’armateur CMA CGM n’en oublie pas les autres sports de la ville de Marseille où il a son siège. @CNM

L’amateur marseillais CMA CGM poursuit ses efforts nourris auprès des structures sportives de son bassin local. Le sponsor majeur à l’avant du maillot des joueurs de l’Olympique de Marseille vient de signer une convention de mécénat avec le Cercle des Nageurs de Marseille pour financer la rénovation complète de son bassin olympique, véritable poumon de la structure.

L’accord a été officialisé lors d’une cérémonie réunissant Rodolphe Saadé, PDG du groupe maritime, et Paul Leccia, président du CNM. Cette contribution doit permettre de moderniser des installations qui ont vu passer de nombreux champions (anciennement Fabien Gilot, Frédérick Bousquet, Camille Lacourt, Laure Manaudou ou aujourd’hui son frère Florent…), tout en maintenant l’accès aux Marseillais.

CMA CGM poursuit son engagement dans le sport marseillais

« L’engagement du Groupe CMA CGM va permettre de faire perdurer l’esprit du CNM en conciliant l’ambition de la haute performance et l’ouverture aux activités loisirs et aux jeunes », souligne Paul Leccia par communiqué. Un double objectif qui reflète la mission du club : former l’élite tout en jouant un rôle social majeur dans l’apprentissage de la natation.

Les travaux visent à mettre les installations aux standards internationaux, condition essentielle pour maintenir le CNM parmi les clubs formateurs de référence. Cette rénovation s’inscrit dans la politique de mécénat sportif du groupe CMA CGM et de sa Fondation du sport, déjà très impliqué dans le développement du sport à Marseille.