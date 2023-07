OM: Ce que rapporte le sponsoring de CMA CGM à l’Olympique de Marseille

Depuis le 1er juillet CMA CGM s’affiche à l’avant des maillots de l’OM.

Le spécialiste des ventes de voitures reconditionnées, Cazoo ayant quitté contraint le territoire européen, depuis ce 1er juillet 2023, l’Olympique de Marseille a un nouveau sponsor majeur à l’avant des maillots des joueurs professionnels. Pas n’importe lequel car il a, à la fois la puissance financière et l’ancrage local avec la ville de Marseille où il siège. En clair, CMA CGM est le parfait partenaire commercial pour le club de Frank McCourt.

Un contrat de deux ans + un pour CMA CGM avec l’OM

Le contrat qui unit les deux parties est classique sur le fond de la durée, signé pour les deux saisons 2023-2024 et 2024-2025, avec une troisième en option. C’est à l’identique du deal précédemment noué avec la marque britannique, Cazoo. Ce qui s’en rapproche aussi, est le montant estimé au bénéfice de l’Olympique de Marseille : de 8 à 9 millions d’euros annuels pour base et plus ou moins selon les performances sportives de l’équipe de Marcelino ; gagner des titres, en Ligue 1 ou en Coupe de France déclencherait l’attribution de bonus financiers.

Un entreprise florissante au CA de près de 70 milliards d’euros

CMA CGM est une société maritime qui a dans le temps étendue ses participations (elle possède 9% d’Air France, 10% de Colis Privé et Eutelstat et négocie le rachat du titre de presse, La Tribune). Elle pèse 68 milliards de chiffre d’affaires en 2022, pour un bénéfice net de 23 milliards d’euros.