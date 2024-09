OM : Ça rapporte combien à la billetterie, un match au stade Vélodrome ?

Un peu plus de 1,5 M€ que rapporte en moyenne un match à domicile à l’Olympique de Marseille.

Avec sa moyenne de 62 522 spectateurs par match, le stade Vélodrome de l’Olympique de Marseille a dominé les affluences en Ligue 1 en nombre et s’est hissé parmi les plus pleins en taux d’occupation, à 95%. Ces chiffres sont records pour le club qui a enregistré, selon nos observations une augmentation de plus de 35% des revenus de la billetterie en 2023.

Des revenus de la billetterie en hausse de 35% en 2023

Celle-ci est, il est vrai est soutenue par la présence de l’OM dans la prestigieuse Ligue des champions. Au total, selon la somme indiquée dans les comptes transmis à la DNCG, les recettes matchs ont rapporté 39,142 millions au cours de la saison dernière. Entre championnat de Ligue 1, Coupe de France et Ligue des champions, Marseille a disputé 24 rencontres à domicile.

Un peu plus de 1,6 M€ que rapporte un match de l’OM à domicile

Cela vaut donc un bénéfice par rencontre au Vélodrome à plus de 1,6 millions d’euros. Evidemment plus ou moins selon la compétition et la valeur et le pédigrée de l’adversaire. Ou, formulé autrement, la réception cette saison là de Clermont en plein coeur du mois d’août a rapporté nécessairement moins qu’un match de gala, qualificatif de surcroît, face aux Spurs de Tottenham en Ligue des champions.