OM : 90% des supporters de l’OM valident Rabiot et 81% Mason Greenwood

Presque tous les supporters de l’OM approuvent l’arrivée d’Adrien Rabiot dans leur équipe, même en sachant l’historique du joueur.

C’est bien connu que le bonheur des uns fait parfois le malheur des autres. En l’espèce la joie des supporters de l’OM à l’heure d’accueillir Adrien Rabiot dans le collectif de leur club, contraste avec la contrariété des suiveurs du PSG, où le milieu de terrain international français a été formé et lancé dans le monde du professionnalisme.

Les supporters de l’OM se félicitent du transfert de Rabiot

Rabiot à Marseille, 90% des supporters de l’OM valident le transfert. C’est ce qu’indique le dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. A la question « L’Olympique de Marseille vient de recruter Adrien Rabiot, joueur formé au PSG et ayant passé 7 saisons dans le club parisien. A propos de ce recrutement, dites-nous si vous pensez… », 90% des supporters de l’OM interrogés répondent que « c’est un bon choix », 83% comprennent « qu’un ancien joueur du PSG signe à l’OM » et 76% estiment que « c’est un bon choix pour Adrien Rabiot ».

Le ratio est à peine plus nuancé chez les amateurs de football, à respectivement 83%, 72% et 63%. Preuve aussi que le transfert fait beaucoup causer, il n’y a quasiment pas de sondés qui ne se prononcent pas.

Ils sont majoritaires aussi à approuver l’arrivée de Greenwood

Quant à l’autre recrue estivale, sujette à de très nombreux commentaires, qu’est l’Anglais Mason Greenwood, ils sont 81% chez les sympathisants de l’OM à penser que leur club « a eu raison de recruter ce joueur s’il estimait qu’il pouvait être utile à l’équipe, d’autant que les poursuites ont été abandonnées », contre 17% qui donnent « tort [au club] de recruter ce joueur car cela peut nuire à l’image du club qui doit recruter des joueurs ayant une attitude exemplaire et qui incarnent des valeurs positives ». Le rapport est de 63/35 chez les amateurs de football, au bénéfice là encore de Greenwood. Rappelons que l’ailier anglais a été accusé de « viol et agression » par sa compagne en janvier 2022, avant que la justice ne décide l’abandon des poursuites.