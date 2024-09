OM : 10 000 maillots anniversaire vendus, ça rapporte combien à l’OM ?

Succès commercial du maillot collector de l’OM pour son 125e anniversaire.

Aussi tôt dévoilé, aussi vite vendu. Pour célébrer son 125e anniversaire, l’Olympique de Marseille a dévoilé en fin de semaine dernière, un maillot événementiel imaginé avec son équipementier Puma. Toute en blanc, avec un col comme à l’ancienne et un logo rétro, cette pièce exclusive connait un réel engouement auprès des fans de l’OM.

Déjà 10 000 maillots anniversaire vendus par l’OM

Samedi, les joueurs de Roberto De Zerbi ont assuré le succès du maillot en le portant victorieusement (2-0) sur le terrain, dans le match les opposants à l’OGC Nice pour le compte de la 4e journée du championnat de Ligue 1. Produit en série limitée de 30 000 pièces et vendu à 100 euros, il s’en est déjà écoulé 10 000 selon le chiffre que rapporte La Provence ce lundi.

Cela suppose donc un chiffre d’affaire d’un million d’euros par cette seule tunique, mais bien évidemment tout ne va pas dans les caisses du club marseillais. En la matière, il n’existe pas de règle fixe, chaque contrat d’un club avec son équipementier et chaque détaillant revendeur a ses spécificités.

Environ un cinquième des ventes revient dans les caisses du club

Néanmoins, entre le club, son équipementier, les taxes, les distributeurs et les coûts liés à la fabrication/production et au transport, environ 20% de chaque vente revient dans les caisses des équipes qui le porte sur le rectangle vert. Soit pour l’Olympique de Marseille, l’équivalent plus ou moins de 200 000 euros sur un seul week-end de vente. Ça reste une jolie performance commerciale, mais aussi de notoriété et de fidélisation avec les supporters.