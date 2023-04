OL, Losc, RCSA: Ces clubs de L1 qui ont perdu leur badge sur Twitter

Du changement ce vendredi pour les clubs de la Ligue 1, sur le réseau social Twitter.

Hier encore, ils étaient tous flanqués, à juste titre d’ailleurs, du badge bleu symbole de l’authenticité des comptes associés sur Twitter, aux clubs de la Ligue 1. Mais ce vendredi matin, tel que nous l’avons relevé sur Sportune, sur les vingt que comptent la Ligue 1, douze ont perdu le leur. Parmi lesquels se trouvent le Losc, l’OL, le Stade de Reims, le RC Strasbourg Alsace, ou le Toulouse Football Club ; ce dernier étant réputé, pour être l’un des plus performants sur le réseau de microbloging.

Plus de 2 M de followers pour l’OL qui n’a plus son badge officiel

La raison est mondiale : depuis ce vendredi, le réseau social repris par Elon Musk exige des comptes qui la souhaitent, que la certification soit rendue payante, via le programme Twitter Blue. Sans pouvoir l’affirmer, il semble néanmoins que ce soit le cas de l’OM, l’AS Monaco, le Stade Rennais, le Clermont Foot, le FC Nantes, le RC Lens et l’OGC Nice, qui gardent tous le badge doré (comprendre qu’ils sont inscrits au programme Twitter Verified Organizations). Et le cas aussi du PSG, le seul à conserver le bleu original qui suppose là encore, l’adhésion à Twitter Blue.

Comme le PSG, l’OM ou le Stade Rennais, huit clubs de Ligue 1 conservent le leur

Pour les autres, en revanche, il n’est plus possible de distinguer autrement que par la force de leurs communautés (en dizaines, centaines, voire millions d’abonnés pour l’OL), les comptes officiels des clubs, des autres. Ça vaut aussi pour d’autres franchises sportives ou personnalités internationales ; le pape, Beyoncé, Kim Kardashian ou Donald Trump, pour n’évoquer qu’eux, ont aussi perdu le leur.

Ces clubs de L1 qui ont perdu leur badge sur Twitter

@ACAjaccio

@AngersSCO

@AJA

@estac_officiel

@FCLorient

@losclive

@OL

@MontpellierHSC

@RCSA

@SB29

@ToulouseFC

@StadeDeReims