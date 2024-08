Leny Yoro a quitté la Ligue 1 pour porter le maillot de Manchester United.

Voilà des joueurs que, pour majorité, nous ne verrons plus évoluer dans le championnat de France de Ligue 1. A tout le moins plus, à compter de cette saison 2024-2025. Car voilà ci-dessous compilé les 10 cessions les plus chères du mercato de l’été en France, au terme de la période autorisée par la LFP, fixée à ce vendredi 30 août.

Le Stade Rennais se distingue dans le sens des départs

Sur les dix joueurs, neuf ont quitté la France. Seul Désiré Doué est passé de Rennes à Paris, en s’engageant avec le champion de France, contre une indemnité payée au club breton, de 50 millions d’euros. Le Stade Rennais s’illustre particulièrement dans ce domaine puisque le club breton compte avec Doué, les départs d’Enzo Le Fée à la Roma (23 M€) et de Martin Terrier au Bayer Leverkusen. Rappelons que Rennes a changé de directeur sportif cette saison, en embauchant l’Italien Frederic Massara, à la suite de Florian Maurice.

Leny Yoro la cession la plus chère de l’été en Ligue 1

Convoitée jeune talent du championnat de France, tantôt par le Real Madrid, à d’autres moments du PSG, c’est finalement à Manchester United que le défenseur formé au Losc Leny Yoro est parti. A 62 millions d’euros, son transfert est le plus cher de l’été en Ligue 1, dans le sens des départs. Les chiffres ci-dessous sont ceux de la plateforme Transfermarkt.

Les 10 ventes les plus chères de l’été en Ligue 1

1. Leny Yoro (du LOSC Lille à Manchester United) = 62 M€

2=. Manuel Ugarte (du PSG à Manchester United) = 50 M€

2=. Désiré Doué (du Stade Rennais au Paris Saint-Germain) = 50 M€4. Elye Wahi (du RC Lens à l’Olympique de Marseille) = 25 M€5. Enzo Le Fée (du Stade Rennais à l’AS Roma) = 23 M€6. Khéphren Thuram (de l’OGC Nice à la Juventus Turin) = 20,6 M€7. Martin Terrier (du Stade Rennais au Bayer Leverkusen) = 20 M€8. Youssouf Fofana (de l’AS Monaco à l’AC Milan) = 20 M€9. Jake O’Brien (de l’Olympique Lyonnais à Everton) = 19,5 M€10=. Iliman Ndiaye (de l’Olympique de Marseille à Everton) = 18 M€10=. Logan Costa (du Toulouse FC à Villarreal CF) = 18 M€