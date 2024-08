OL: Les joueurs en fin de contrat cette saison 2024-2025

Le bankable Rayan Cherki va faire ses adieux à l’OL qui l’a formé.

Auteur d’un marché des transferts remarquable et éclair sur la concurrence, l’Olympique Lyonnais doit désormais s’efforcer de céder des joueurs pour, à la fois générer des indemnités en transferts et soulager dans le même temps la masse salariale qui gonfle.

Des cadres formés au club entrent dans leur dernière saison contractuelle

Plusieurs joueurs du collectif des Gones ont l’échéance du 30 juin prochain pour fin à leur contrat et cela vaut pour des joueurs iconiques car formés au club : le gardien de but Anthony Lopes et en attaque, le « Général » Alexandre Lacazette et Rayan Cherki, joueur le plus bankable de la liste.

Le bankable Rayan Cherki ne devrait pas rester à l’OL

Il est acquis que ce dernier ne débutera l’exercice avec l’OL, courtisé il fut très proche de s’engager avec le Borussia Dortmund, mais l’hypothèse aurait désormais du plomb dans l’aile. Le PSG s’intéresse aussi à ses services.

Les joueurs de l’OL en fin de contrat cette saison 2024-2025

Anthony Lopes

Dejan Lovren

Sinaly Diomandé

Nicolás Tagliafico

Mohamed El Arouch

Alexandre Lacazette

Rayan Cherki