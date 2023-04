Neymar contribue à recruter un sponsor… pour le FC Santos !

Après Neymar, Blaze met la main sur le maillot du Santos FC. Rien de moins que le club de coeur du footballeur brésilien.

Tandis qu’il se soigne à domicile au Brésil, Neymar est passé rendre visite dernièrement, à celles et ceux qui font le club de Santos FC, là où il a fait ses gammes. A cette occasion, le club a annoncé la signature d’un nouveau contrat de sponsoring majeur, pour la place à l’avant des maillots. Et la marque qui va l’occuper est très proche de Neymar, qu’elle a recruté en décembre dernier, en tant qu’ambassadeur. Il s’agit de Blaze, une plateforme de casino en ligne.

Blaze, le dernier sponsor de Neymar en devient un du FC Santos

Selon les informations de la Gazeta Esportiva, le contrat est signé pour deux ans, au total de 45 millions de reals (environ 8 M€). Le média spécialisé Samba Foot, croit savoir que l’attaquant du PSG et de la Seleçao n’est pas étranger à ce rapprochement. Le président du FC Santos, Andres Rueda, a directement collaboré avec le père du joueur qui a lui même contribué directement à l’opération, avec le board de la marque partenaire.

Un partenaire pour lequel Neymar se met en scène sur les réseaux sociaux

« Nous sommes heureux d’annoncer ce nouveau partenaire majeur. Nous avons signé pour deux ans, et je suis sûr que c’est le début d’un avenir prometteur pour tout le monde. Bienvenue à Santos, Blaze », écrit le club dans le communiqué d’annonce. Récemment, Neymar a fait parler de lui, en se mettant en scène sur les réseaux sociaux, jouant (et perdant jusqu’à 1 million), à la roulette en ligne. Selon les informations de Sportune, Blaze est devenu son 26e sponsor personnel, lui qui est le footballeur qui compte le plus de commanditaires, dans le monde.

Au cours de sa visite au club, Neymar a déclaré tout son amour pour lui. « Un jour, je reviendrai. Je reviendrai bientôt », a-t-il ainsi confié. Est-ce là une manière pour lui de préparer son avenir à court ou plus long terme ?…