OM. Puma dévoile une nouvelle collection « FtblNrgy » avec 2 maillots pré-match

« FtblNrgy » est l’intitulé de la nouvelle collection de Puma pour l’Olympique de Marseille.

Puma dévoile sa collection 2024 pour l’Olympique de Marseille, baptisée « FtblNrgy ». Composée principalement de deux maillots pré-match, l’ensemble se décline dans une palette de couleurs bleu et gris. La collection propose deux modèles de maillots destinés aux phases d’échauffement précédent les rencontres des joueurs de Roberto De Zerbi.

En clair et foncé les nouveaux maillots pré-match pour l’OM

L’un est sur fond clair, en dominante de bleu ciel accompagné de blanc. Y sont inscrits en fond des références au club : Olympique de Marseille, OM ou la devise « Droit au but ». L’autre est gris en dégradé d’un foncé vers du plus clair. Les logos du club et de l’équipementier sont en doré et des touches de bleu complètent le design.

D’autres pièces complètent la collection, comme un survêtement, mais aussi un ballon reprenants le meme code couleur que les deux maillots.