L’EuroLeague 2024-2025 se bonifie par la présence de quelques stars de la discipline.

L’EuroLeague continue de repousser les limites financières. Alors que les discussions sur un système de fair-play financier renforcé et une « luxury tax » à l’européenne se multiplient, les salaires des stars ne cessent de grimper.

Pour la saison 2024-2025, les 10 plus gros contrats révèlent une compétition acharnée entre clubs pour attirer les meilleurs talents. Avec au moins dix clubs offrant des salaires supérieurs à 2 millions de dollars, l’EuroLeague affiche une santé économique inédite. Cette inflation s’explique en partie par la pression concurrentielle de la NBA, où les salaires explosent.

Deux Français se hissent dans les 10

Cependant, chaque pays européen ayant son propre régime fiscal, les comparaisons restent complexes. L’arrivée potentielle d’un fonds d’investissement dans la Ligue des champions du basket et l’instauration d’un contrôle financier plus strict (comparable au fair-play financier de l’UEFA) pourraient équilibrer la situation. En attendant, les clubs les plus riches continuent de dominer ce marché où le talent n’a pas de prix.

L’EuroLeague 2024-2025 est marquée par des records financiers, avec des joueurs de plus en plus courtisés et rémunérés. Si ces salaires reflètent l’ambition croissante des clubs, ils soulèvent aussi des questions sur la durabilité du modèle économique. Une chose est sûre : le basket européen entre dans une nouvelle dimension.

Voici un tour d’horizon des basketteurs les mieux rémunérés cette année d’après les données du médiac Eurohoops (montants nets après impôts, en dollars).

Les basketteurs les mieux payés de l’EuroLeague 2024-2025

10=. Evan Fournier (Olympiacos) = 2,2 M$

10=. Nigel Hayes-Davis (Fenerbahçe) = 2,2 M$

10=. Willy Hernangomez (Barcelone) = 2,2 M$

10=. Vincent Poirier (Anadolu Efes) = 2,2 M$

9. Darius Thompson (Anadolu Efes) = 2,3 M$

8=. Nikola Mirotic (Armani Milan) = 2,5 M$

8=. Kendrick Nunn (Panathinaïkos) = 2,5 M$

6. Kevin Punter (Barcelone) = 2,6 M$

5. Walter Tavares (Real Madrid) = 2,7 M$

4. Kostas Sloukas (Panathinaïkos) = 2,8 M$

3. Mike James (Monaco) = 3 M$

2. Shane Larkin (Anadolu Efes) = 3,75 M$

1. Sasha Vezenkov (Olympiacos) = 4,1 M$