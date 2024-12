Le Red Star premier club de foot français à quitter X

Les fans du Red Star devront désormais suivre leur club autrement que sur le réseau X.

Dans un geste aussi politique que symbolique, le Red Star FC est devenu le premier club de football français à faire ses adieux à X (anciennement Twitter), dénonçant dans une communiqué ce mercredi, une plateforme devenue un terreau fertile pour les discours de haine.

Au-delà des terrains, le club historique de Saint-Ouen affirme haut et fort ses valeurs. Sa décision de quitter X s’inscrit dans une démarche éthique claire : refuser la propagation de contenus toxiques et polarisants qui gangrènent les réseaux sociaux.

Le Red Star franchit le pas de quitter le réseau X

Le Red Star pointe du doigt la dérive algorithmique de X, transformé en espace où la certification des comptes n’offre plus aucune garantie de fiabilité. L’algorithme, sous couvert de liberté d’expression, favoriserait désormais la diffusion massive de contenus radicaux et manipulateurs.

Red Star is everywhere, but not on X anymore

Le @RedStarFC décide de se retirer de la plateforme sociale X ➡️ https://t.co/ha1JtzILoo pic.twitter.com/yvCM29sFUN — Red Star FC ✪ (@RedStarFC) December 4, 2024

Le club n’est pas isolé dans sa démarche. En Allemagne, Sankt Pauli et Werder Brême ont déjà franchi le pas, tout comme certains groupes de presse français comme Ouest France et Sud Ouest. Le club pensionnaire de Ligue 2 conservera les archives de ses onze années passées sur feu le réseau à l’oiseau bleu et invite ses fans à désormais le suivre via sa newsletter.

