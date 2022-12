Mondial 2022: Ce que la 1/2 finale des Bleus rapporte à la FFF

La qualification des Bleus aux demi-finales du Mondial 2022 va rapporter à la FFF.

Un demi-finale en Coupe du monde de football. Une de plus. La septième dans l’histoire de l’équipe de France de football, qui la verra affronter le Maroc, mercredi. Elle est la plus lucrative, au bénéfice de la fédération (FFF), car elle va lui rapporter a minima 25 millions de dollars, versés de la FIFA derrière l’organisation de ce Mondial 2022.

A minima 23,7 M€ pour la FFF grâce à l’équipe de France

A minima car, à compter de ce stade, chaque place a son ordre final et donc sa prime adéquate. Si les Bleus terminent quatrième ils gagneront donc 25 millions de dollars (23,7 M€) ; 27 M$, pour la troisième place et 30 millions, la finale perdue. Quant au pays vainqueur, il prétendra à la récompense la plus conséquente, de 42 millions de dollars (39,8 M€).

La nation vainqueur du Mondial 2022 touchera 42 M$

Il y a quatre ans, en Russie, le sacre de l’équipe de France valait 38 millions de dollars (environ 32,6 M€ au taux monétaire de l’époque). Sur ce montant versé à la 3F, 30% environ, avaient servi à récompenser individuellement les joueurs et le staff des Bleus, pour leur performance d’ensemble. Arrivé à ce stade des demi-finales, cette édition 2022, ils seront cette fois encore, financièrement récompensés à la fin de leur tournoi.