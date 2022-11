Mondial 2022: Les primes (prize money) de la FIFA à gagner à la Coupe du monde

Une enveloppe de primes records de l’UEFA aux pays participants au Mondial 2022 de football, au Qatar

Quatre millions de dollars de plus que pour la France en 2018, ce que la FIFA versera à la nation vainqueur du Mondial 2022, le dimanche 18 décembre au Qatar. Au prochain pays champion du monde sera versée une prime record de 42 millions de dollars, contre douze de moins au finaliste battu. Au total, le prize money distribué par l’organisateur sera de 440 millions de dollars, 40 de plus qu’au tournoi disputé en Russie.

Un prize money record de la FIFA pour la Coupe du monde 2022

Déjà, entre la victoire des Bleus en 98 et celle de la génération 2018, la prime du succès a été multipliée par six. Elle le sera de sept, à l’occasion de la coupe du monde, au Qatar. Toutes les équipes seront récompensées d’un minimum de 10,5 millions de dollars. Dont 1,5 est versés aux 32 nations, au titre de défraiements de chacune des délégations invitées sur place et le reste qui correspond à l’équivalent d’une élimination sportive, dès la phase de groupes.

Chaque fédération décide de la répartition des primes

Chaque fédération décide ensuite de partager ou non, tout ou partie de cette prime de la FIFA, aux membres des collectifs qui les représentent. En France, il est question de 30% du total payé directement aux joueurs, dès lors qu’il franchissent l’objectif sportif fixé. En 2018, il était question de plus de 400 000 euros payés à chacun des Bleus choisis par Didier Deschamps

Les primes distribuées par la FIFA aux nations du Mondial 2022

Prime commune à tous les pays = 1,5 M$

Phase de groupes = 9 M$

Huitième de finale = 13 M$

Quart de finale = 17 M$

Quatrième = 25 M$

Troisième = 27 M$

Finaliste = 30 M$

Vainqueur = 42 M$