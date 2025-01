Memphis Depay. Maison, voitures blindées, loges… Les étonnantes clauses de son contrat aux Corinthians

Les Corinthians ont fait des efforts inédits pour attirer Memphis Depay dans leurs filets.

L’adaptation de Memphis Depay aux Corinthians fait figure d’exemple dans le football brésilien. Au-delà de ses performances sportives remarquables (7 buts et 4 passes décisives en 14 matchs), c’est son contrat qui interpelle par son caractère hors norme, comme le révèle Globo Esporte qui – chose rare – l’a consulté.

Si le salaire de l’international néerlandais, estimé à 20 millions d’euros sur la totalité du bail signé jusqu’en 2026, impressionne déjà, ce sont les clauses annexes qui retiennent l’attention. Le club paulista a mis les petits plats dans les grands pour satisfaire son attaquant vedette.

Salaire record et avantages insolites dans le contrat de Depay aux Corinthians

Le package « confort et sécurité » est particulièrement fourni : une villa dans une résidence sécurisée, deux voitures blindées avec chauffeurs personnels, et un service de sécurité armé. Le staff de l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais n’est pas oublié avec un appartement dédié à son conseiller et un chef cuisinier personnel.

Pour maintenir le lien avec l’Europe, Depay dispose de 24 billets d’avion en classe affaires par an. Au stade, une loge privée à la Neo Química Arena lui est réservée. Un traitement royal qui témoigne de l’investissement des Corinthians pour attirer et fidéliser une star européenne, dans un marché brésilien toujours plus compétitif.