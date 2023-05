Man City – Real Madrid: Économiquement c’est qui le plus fort ?

Le match Manchester City – Real Madrid, c’est aussi l’opposition de deux puissantes économies du football.

Après leur match nul 1-1 la semaine dernière, Manchester City et le Real Madrid se retrouvent ce mercredi à l’Etihad Stadium pour la manche retour de cette demi-finale de la Ligue des Champions. Si les deux clubs, qui espèrent décrocher une place en finale, se valent sur le terrain, qu’en est-il en dehors du rectangle vert? Coup d’œil sur la puissance économique des Citizens et des Merengue.

Manchester City génère plus d’argent que le Real Madrid

L’histoire du football et le palmarès plaident évidemment en faveur du Real Madrid, mais le club madrilène n’est pas dominateur dans tous les autres domaines. D’après les chiffres du cabinet Deloitte, Manchester City est l’équipe européenne qui a généré le plus de revenus en 2022. Au total, les Citizens ont gagné 731 millions d’euros (indépendamment des opérations nouées sur le marché des transferts), soit une progression de 13% par rapport à l’année précédente. Ils sont suivis par les Merengue, deuxième du classement, avec 713,8 millions d’euros de recettes. C’est au niveau du sponsoring que les Citizens se démarquent, puisqu’ils ont touché 373 millions d’euros, via leurs partenaires commerciaux, contre 318 millions d’euros pour les Madrilènes.

Contrairement à Manchester City, le Real Madrid fait des bénéfices

Toutefois, il ne faut pas confondre recettes et bénéfices. Manchester City a généré davantage de recettes que le Real Madrid, pour autant sur l’année 2022, comme l’indique le rapport ‘The European Club Footballing Landscape », publié par l’UEFA en février dernier, les Sky Blues ont perdu 14 millions d’euros l’année dernière. De son côté, le Real Madrid a gagné 20 millions d’euros, faisant ainsi partie des six clubs européens ayant engrangé des bénéfices. Et pourtant, les Merengue ont une plus grande masse salariale que les Citizens. Elle s’élève à 519 millions d’euros pour la Casa Blanca, tandis que celles des hommes de Pep Guardiola est de 418 millions d’euros.

Manchester City a un effectif plus large

Le match retour entre Manchester City et le Real Madrid devrait être à l’image de l’aller, assez serré. La rencontre pourrait donc se jouer sur les joueurs en sortie de banc. Si le onze titulaire de deux équipes est très performant, force est de constater que Pep Guardiola dispose de plus de solutions parmi ses remplaçants que son homologue italien, Carlo Ancelotti. Cela se ressent même au niveau des chiffres, puisque selon Football Benchmark, l’effectif des Citizens vaut 1,26 milliard d’euros. Celui des Merengue est estimé à 867 millions d’euros.

Le Real Madrid domine sur les réseaux sociaux

Autre élément de comparaison pour mesurer la puissance des deux clubs : les réseaux sociaux. Aujourd’hui, ils ont pris une très grande place dans nos vies et sont même devenus essentiels pour les écuries sportives. À ce jeu-là, le Real Madrid est bel et bien dominateur, avec 394 millions de personnes qui suivent le club de la capitale espagnole sur l’ensemble des réseaux sociaux, tandis que Manchester City a une communauté composée de 143 millions de personnes, sur toutes ses plateformes numériques.