Barça n°1, les clubs du top européen qui ont tiré le plus de bénéfices en 2022

Le FC Barcelone est passé de pertes vertigineuses à des recettes inégalées en Europe, du bilan 2021 au suivant, en 2022.

Le rapport “The European Club Footballing Landscape”, publié par l’UEFA en ce mois de février, dévoile l’identité des clubs – parmi les plus riches d’Europe – ayant gagné le plus d’argent sur la saison 2021-2022. Si le PSG a hérité du bonnet d’âne, puisqu’il est celui qui accuse inversement le plus gros déficit, à 370 millions d’euros de pertes, le Barça fait office de premier de la classe, car les Blaugrana ont réalisé le plus de bénéfices en 2022.

Le Barça a gagné 124 millions d’euros en 2022

C’est un redressement spectaculaire qu’a opéré le club catalan. Il est passé en une saison de pertes records, à 342 millions d’euros, à une fin d’exercice 2022, sur un bénéfice net de 124 millions d’euros. En difficultés financières, le club blaugrana a dû se séparer de ses plus gros salaires, notamment Lionel Messi, qui a rejoint le PSG. Ou encore Antoine Griezmann, parti à l’Atlético de Madrid. Pour soulager ses finances, le Barça a également souscrit à un prêt de 595 millions d’euros auprès de la banque Goldman Sachs. Le club catalan a aussi cédé des parts de ses actifs, 10% des revenus des droits télé vendus à Sixth Street lors des 25 prochaines années contre un chèque de 207 millions d’euros.

Le Bayern Munich, modèle de gestion depuis des années

Considéré comme l’un des clubs les mieux gérés au monde, le Bayern Munich a réalisé des bénéfices à hauteur de 17 millions d’euros lors de la saison 2021-2022. Les Bavarois bouclent leur 30ème saison consécutive avec des comptes positifs. Il s’agit d’un record, qu’il repousse chaque année un peu plus. Et ce n’est pas tout, puisqu’en 2022, il en a battu un autre sur le chiffre d’affaires. Hors marché des transferts, celui-ci s’élève à 667 millions d’euros. Deutsche Qualität.

Les 6 clubs qui ont engrangé le plus de bénéfices en 2022

Liverpool = 9 M€

RB Leipzig = 10 M€

West Ham = 14 M€

Bayern Munich = 17 M€

Real Madrid = 20 M€

FC Barcelone = 124 M€