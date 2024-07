JO de Paris 2024: Les tweets les plus drôles de la cérémonie d’ouverture

Carlos Ghosn dans la valise, l’un des meilleurs tweets de la soirée des JO 2024 à la TV.

Phénomène de notre siècle, tout événement quel qu’il soit mesure aujourd’hui sa cote de popularité et d’intérêt à l’engagement sur les réseaux sociaux. Notamment Twitter (ou X, mais ça reste moins bien). En l’espèce, c’est peu dire que le Comités d’organisation des Jeux Olympiques (COJO) a parfaitement réussi son coup à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024.

« Ça fera 4€ pour le ticket de métro msieur Zidane » pic.twitter.com/GtRrQ4An43 — Scipion (@Scipionista) July 26, 2024

Une cérémonie des JO de Paris 2024 exceptionnelle aussi sur Twitter

Dithyrambiques, outrés ou amusés, il y avait de tout et venus de partout. A la rédac de Sportune, nous nous sommes concentrés sur les plus drôles, car c’est bien connu, les Internet ne manquent pas d’humour. Les répertoriés revient aussi à remonter et résumer le cours de la soirée, depuis le lancement avec Zinedine Zidane, jusqu’au final de l’embrasement de la vasque et du retour de Céline Dion, quatre ans après sa dernière prestation.

Le résumé d’une longue soirée en quelques tweets bien sentis

Avec beaucoup de références faites en direction du porteur de la flamme, suivi en fil rouge de la soirée, dans ses pérégrinations acrobatiques. Certains en suffoquent encore! Faut-il avoir toutes les références pour les comprendre, moins peut-être en ce qui concerne celui de la valise et Carlos Ghosn, que le clin d’oeil du compte @DansLaMusette au coureur cycliste Lenny Martinez, quand est passé le bateau de la délégation de Bahreïn, puisqu’il doit en effet rejoindre l’équipe Bahrain Victorious, à compter de la saison prochaine.

Lenny Martinez n’est pas à bord. pic.twitter.com/pAMkZ2gb6H — Dans la Musette (@DansLaMusette) July 26, 2024

Some people will do anything to get a good view at the #Olympics opening ceremony 😉 #Paris2024 pic.twitter.com/1RLbcyDUuv — BBC Sport (@BBCSport) July 26, 2024

He has covered so much ground, it can only be Kante. https://t.co/DsWDfdnW77 — Troll Football (@TrollFootball) July 26, 2024

Si ça se trouve le porteur de flamme c’est Louis de Funès on sait pas #ceremoniedouverture pic.twitter.com/HMbyhOy7u6 — Just Louis de Funès (@justdefunes) July 26, 2024

