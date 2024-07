Euro 2024: Le bleu est la couleur qui gagne le plus à l’Euro

Les maillots bleus gagnent le plus à l’Euro de football.

Tout élément statistique qui va dans le sens de l’équipe de France est bon à prendre dans la dernière ligne droite de l’Euro 2024. Même les plus informels. En voilà un qui veut que l’équipe de Didier Deschamps porte un surnom positivement prédestiné puisque les Bleus ont la couleur la plus avantageuse pour disputer un Euro de football.

Les maillots Bleus ont le plus souvent gagnés un Euro de football

L’assertion repose sur l’analyse des précédentes finales de la compétition européenne et elle prend en compte plusieurs facteurs, tels que le nombre d’apparitions en finale, le taux de victoires et de défaites. Le couleur bleue a été vue 13 fois en finale sur les 16 éditions de l’Euro, remportant 8 victoires. L’Italie est la dernière vainqueur à l’Euro, en 2021 et elle est autrement connue sous le nom sans équivoque de « Squadra Azzurra ».

Le rouge se classe deuxième, suivi du blanc. Fait intéressant, bien que le blanc soit la couleur la plus fréquente en finale (21 apparitions), elle compte aussi le plus grand nombre de défaites (12). À l’opposé, le jaune est considéré comme la couleur la moins chanceuse. La Roumanie, qui le porte de la tête aux pieds, a été éliminée ce mardi de la course à la victoire par les Pays-Bas, en huitièmes de finale.

Maillot rouge, short bleu et chaussettes blanches, le combo le plus efficace

Néanmoins, en prenant plus largement l’ensemble de la tenue vestimentaire des footballeurs à l’Euro, la combinaison de couleurs la performante, associe un maillot rouge, un short bleu et des chaussettes blanches.