Losc: Un sponsor historique pour remplacer Cazoo sur le maillot ?

Vers le retour de Boulanger à l’avant sur le maillot du Losc ?

[EDIT: Le Losc officialise en cette fin de journée de mercredi la nouvelle du retour de Boulanger en partenariat majeur, sans toutefois communiquer sur la durée du partenariat]

Dans une dizaine de jours ou plus, au passage vers la nouvelle saison 2023-2024, le Losc affichera un nouveau sponsor majeur à l’avant sur le maillot. C’est à ce stade, la seule certitude puisque la marque Cazoo, normalement recruté l’été dernier pour deux saisons plus une en option, a décidé de se retirer du marché européen. Et donc de mettre un terme prématuré à ses sponsoring sportifs.

Pour remplacer le spécialiste de la vente de voitures d’occasion reconditionnée, le club lillois pourrait revenir en arrière en s’associant au groupe Boulanger, selon une information de Go Rijsel sur Facebook, une page centrée sur les actualités des Dogues. La marque sis à Lille tournée vers l’électroménager grand-public est un commanditaire fidèle et ancien du club. C’est d’ailleurs elle qui occupait précédemment l’espace sur les tuniques des joueurs (puis elle était resté en tant que « partenaire officiel » cette saison), avant la bascule avec Cazoo.

L’officialisation du nouveau sponsor ne se fera pas avant le 1er juillet

Boulanger versait alors 2,2 millions d’euros annuels selon les estimations, contre presque le double (environ 4 M€ par saison), négocié par le board du Losc avec Cazoo. Si l’Olympique de Marseille, dans la même situation contractuelle avec la marque britannique, a déjà officialisé son prochain partenaire majeur, à Lille il faudra très probablement patienter au moins jusqu’au 1er juillet, qui marquera officiellement le passage à l’exercice suivant.