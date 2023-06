Losc: Salaire, contrat, ce que Timothy Weah va signer avec la Juventus

Les négociations seraient sur le point d’aboutir entre la Juventus et le Losc, selon plusieurs sources d’informations, dont Fabrizio Romano, l’un des spécialistes italiens du mercato, ou RMC Sport plus proche de nous. Elles concernent le transfert de Timothy Weah, attendu chez les Bianconeri, dans le cadre d’une opération estimée à 12 millions d’euros d’indemnité pour la dernière saison qu’il reste au contrat du joueur, avec son club lillois.

Juventus have reached full agreement to sign Timothy Weah, here we go ⚪️⚫️🇺🇸

Deal agreed on €12m fee with Lille as medical tests will take place later this week on Thursday.

Long term deal also agreed on player side, excited for new chapter in Italy.

Done, set to be signed. pic.twitter.com/J6fM6Tg2PR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023