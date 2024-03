Losc: Qui va gagner la Ligue Europa Conférence selon les stats d’Opta ?

Le Losc est en position préférentielle dans les statistiques qui jugent le futur vainqueur de la Ligue Europa Conférence.

Le seul club français engagé dans la compétition poursuit son parcours, le Losc Lille débute ce jeudi soir son huitième de finale de la Ligue Europa Conférence, avec un match aller à disputer en Autriche sur la pelouse du Sturm Graz. Si les prédiction statistiques d’Opta, le spécialiste du genre sont justes, alors les Dogues franchiront l’obstacle.

Le Losc est le deuxième favori des stats pour la victoire finale

Ils ont plus des deux-tiers de chances de voir les quarts de finale, et plus exactement, 68,4% en proportionnelle. Mieux, les Lillois ont 42,1% de chances de disputer une demi-finale, 24,4% de se hisser jusqu’à la finale et la moitié environ (12,6%), de remporter la compétition à son terme. C’est bien, car il n’y a que le club anglais d’Aston Villa qui justifie de meilleures prévisions.

Aston Villa, l’équipe à battre de cette Ligue Europa 2023-2024

Il est vrai sont-elles franchement avantageuses pour les Villans. Opta attribue au club de Birmingham, 30% de chances de remporter cette édition 2023-2024 de la Ligue Europa Conférence. Le Losc est classé jueste derrière, au coude à coude avec l’Union Saint-Gilloise, qui sort d’un début de tournoi européen disputé en Ligue Europa, dans le même groupe que le TFC et Liverpool. La victoire finale du club belge est estimée à 11,2%.