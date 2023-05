Losc – OM: Ce que sera le verdict du match selon les bookmakers

Le Losc reçoit l’OM pour la rencontre choc de la 36e journée de Ligue 1.

Les uns visent une place européenne, les autres celle de dauphin, directement qualificative pour la prochaine campagne de la Ligue des champions. Losc – OM est un choc, l’une sinon la principale affiche de la 36e journée de Ligue 1. Il y aura sûrement une formation. déçue au bout des autre-vingt dix minutes, ou plus des débats. Car à ce stade presque final de la saison, tout autre résultat qu’une victoire ne saura satisfaire les duellistes.

Losc – OM vers un nul qui ne satisferait personne ?

Or, chez les bookmakers de France ce samedi, tout converge vers un partage des points. Moins sur le marché classique, victoire/nul/défaite, qui place les Lillois en favoris, donnés vainqueurs à la cote moyenne de 2,48, quand le succès des Phocéens paie 2,72 fois la mise initiale. Le nul est plus lointain, à 3,5 contre un. Sauf qu’à la lecture du résultat exact le plus envisagé, le nul 1-1 ressort clairement en évidence. Il approche une cote moyenne de 5,95. La victoire 2-1 du Losc est à 8 et celle de l’Olympique de Marseille, sur le même score, à 8,5.

Jonathan David vs Alexis Sanchez pour les buteurs

Au moins devrait-il y avoir des buts dans cette rencontre. Si la logique des opérateurs est respectée, le Lillois Jonathan David trouvera le chemin des filets. Il est le premier nom sorti du chapeau, son but est coté à 2,2 contre un. Et en ce cas, toujours suivant la logique des bookmakers, la réponse interviendra du pied (ou d’une autre partie du corps), d’Alexis Sanchez, buteur à 3 contre un. Losc – OM est programmé en prime time, à partir de 21h, à suivre à la télé, sur les antennes du groupe Canal +