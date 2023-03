Losc: L’UEFA dévoile les revenus gagnés de la Ligue des champions 2022

La dernière campagne européenne du Losc fut une réussite financière pour le club.

De retour en Ligue des champions, deux ans après sa dernière campagne, le Losc n’a pas eu à rougir de ses performances sportives, la saison 2021-22 dernière. Sorti premier de son groupe devant le RB Salzbourg, le collectif des Dogues s’est ensuite incliné avec les honneurs, contre les Blues de Chelsea, en huitièmes de finale. Un parcours qui vaut à la formation nordiste de gagner 67,198 million d’euros, ainsi que l’a révélé l’UEFA.

Plus de 67 M€ gagnés par le Losc de sa Ligue des champions 2022

C’est record pour Lille Losc, dans son histoire avec les coupes européennes. La part de marché, comprendre celle de la télévision, est la plus importante, à un peu moins de trente millions d’euros. Il y a avec, la prime collective aux trente deux formations engagées au départ. Elle est de 15,64 millions d’euros. Puis les bonus de performance en phase de groupes, ils valent 10,91 millions d’euros, plus 9,6 millions de la qualification aux huitièmes de finale.

Moins que le PSG mais plus que ses adversaires en phase de groupes

Reste le classement au coefficient mesuré sur les performances européennes des clubs sur dix ans. Il rapporte à Lille, 2,274 millions d’euros. Faute d’un vécu assez grand sur la période, le Losc accuse ici la part la plus faible de tous les clubs en lice, à l’exception du Sheriff Tiraspol. Ces 67,198 millions d’euros sont inférieurs aux recettes du PSG, pour l’autre club engagé dans cette compétition (et lui aussi éliminé au même stade des huitièmes). Il dépasse en revanche les revenus des autres équipes avec qui Lille a lutté dans son groupe G : Seville FC (51,95 M€), le RB Salzbourg (51,47 M€) et le VfL Wolfsbourg (35,85 M€).