L’OM recrute un nouveau fournisseur officiel

Cébé et l’OM ont signé un partenariat officiel.

Après une première collaboration lors de la tournée d’été du club en Allemagne, l’Olympique de Marseille et Cébé ont renforcé leurs liens ; les deux parties ayant conclu un partenariat officiel. La marque française de lunettes de soleil et de sport partage avec l’OM un même territoire puisqu’elle a son siège à Salon-de-Provence.

L’OM poursuit sa collaboration avec Cébé

« Nous sommes très heureux de la confiance accordée par Cébé », explique Grégory La Mela, le directeur commercial de l’OM. « Ensemble, nous partageons des valeurs d’excellence au service du territoire et de son rayonnement national et international. C’est également un réel plaisir de partager nos passions et de travailler sur des projets communs dans le cadre de nos activités. »

« Afin de renforcer notre ancrage sur le territoire Sud, accompagner l’Olympique de Marseille, club emblématique qui incarne la passion, la fidélité et l’excellence, nous a semblé une évidence », ajoute Florent Katchikian, le président de Cébé. « Un partenariat qui fait sens pour Cébé : rayonner localement et incarner le partenaire vision de l’Olympique de Marseille. »

Des lunettes de soleil pour tous les joueurs de l’OM

Dans le cadre de ce partenariat, Cébé équipera les joueurs et le staff de l’OM en lunettes de soleil. Une collection capsule exclusive à l’OM sera également commercialisée dès le mois d’avril 2024.