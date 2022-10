Liverpool: Les salaires des joueurs de Liverpool saison 2022-2023

Sportif, charisme ou salaire, Mohamed Salah est LE patron du vestiaire de Liverpool.

A l’exception évidemment notable, du départ de Sadio Mané au Bayern, remplacé par l’arrivée de Darwin Nuñez, le collectif de Liverpool n’a pas beaucoup évolué, cette saison 2022-2023. En conséquence de quoi, la masse salariale des Reds demeurera supérieure à 350 millions d’euros, dans la continuité des derniers exercices sportifs et comptables.

Mohamed Salah, un n°1 sur le salaire, renforcé par Liverpool

C’est toujours Mohamed Salah qui domine le vestiaire, désormais un peu plus encore, depuis l’extension de son contrat au 1er juillet dernier, jusqu’en 2025. Il lui rapporte plus de 20 millions d’euros brut annuels, au cours monétaire actuel de la livre sur l’euro. Hors bonus, comme pour l’ensemble des salaires exprimés dans ce sujet. Prolongé aussi de cinq ans, en août dernier, Diogo Jota a presque doublé ses émoluments et compte désormais comme un des cadres de l’équipe de Jürgen Klopp. Lequel technicien allemand reste, à 1,525 M€ brut mensuels, le deuxième technicien le mieux payé du Royaume-Uni.

Quatre joueurs en fin de contrat chez les Reds cette saison

Il n’y a que le seul Ibrahima Konaté en défense, pour joueur français dans cette équipe de Liverpool. Arrivé en 2021, il est sur un contrat plus modeste, mais avec encore plusieurs années jusqu’en 2026, pour s’affirmer chez les Reds et avec les Bleus, qu’il fréquente depuis peu. Les Reds ont sinon de potentielles brûlantes questions contractuelles à régler, puisqu’ils seront quatre (Alex Oxlade-Chamberlain, Roberto Firmino, Naby Keïta et James Milner), à pouvoir discuter leur futur ailleurs en janvier, si rien n’évolue d’ici là.

Les salaires des Reds de Liverpool cette saison 2022-2023

Joueur Salaire Echéance du contrat Alisson Becker 8,94 M€ 2027 Caoimhin Kelleher 0,36 M€ 2026 Virgil van Dijk 10,74 M€ 2025 Ibrahima Konaté 4,14 M€ 2026