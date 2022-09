OM, PSG, Barça, Real: Les masses salariales des clubs de la Ligue des champions

Nouvelle campagne de Ligue des champions, quelles sont les forces vives du tournoi ? Réponse par les salaires…

Une nouvelle campagne débute en Ligue des champions, sur la ligne de départ, toutes les équipes ne se lancent pas avec les mêmes chances. C’est que certaines ont des moyens, parfois infiniment supérieurs aux autres. Ne serait-ce que le différentiel des deux clubs français engagés : le PSG, à plus d’un demi-milliard d’euros, s’avance avec la masse salariale la plus fournie de tout le plateau. Elle est plus de quatre fois supérieure à celle de l’OM.

Le PSG a la plus épaisse, plus de 4 fois supérieure à l’OM

Le classement ci-dessous met en exergue les gros bras de la compétition. Le PSG, avec son plateau de stars payées en dizaines de millions d’euros pour au moins huit d’entre eux, domine largement ici son sujet. Seuls le FC Barcelone et Manchester City suivent non loin, à respectivement 432 et 410 millions d’euros brut, leur masses salariales. Preuve que de verser les revenus les plus élevés n’est pas toujours un gage de succès, le Real Madrid et Liverpool, vainqueur et finaliste de la dernière édition pointent ici, en sixième et septième position.

Le Real Madrid et Liverpool dans la moyenne du top 10

En moyenne, la masse salariale d’une équipe du top 10 des plus élevées, approche les 367 millions d’euros soit, justement, la frontière entre le Real Madrid et Liverpool. A 122 millions d’euros, l’OLympique de Marseille est modestement classé plus loin et même derrière les Spurs de Tottenham (232 M€), qui feront figure d’épouvantails, dans le groupe D, de cette Ligue des champions.

Les masses salariales des clubs de la Ligue des champions

Paris Saint-Germain (Ligue 1) = 503 M€

FC Barcelone (Liga) = 432 M€

Manchester City (Premier League) = 410 M€

Chelsea (Premier League) = 376 M€

Bayern Munich (Bundesliga) = 373 M€

Real Madrid (Liga) = 372 M€

Liverpool (Premier League) = 355 M€

Juventus (Serie A) = 323 M€

Atlético Madrid (Liga) = 266 M€

Inter Milan (Serie A) = 262 M€

…

Olympique de Marseille = 122 M€

Masses salariales officielles des clubs au bilan 2021