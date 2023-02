Liverpool: Les 10 joueurs les mieux payés de Liverpool en 2023

Mohamed Salah est le joueur le mieux payé de Liverpool.

Après une saison 2021-2022 marquée par une finale de Ligue des Champions perdue face au Real Madrid, et un titre de Premier League qui leur a échappé d’un point au profit de Manchester City, Liverpool réalise un exercice 2022-2023 compliqué. Pour faire une meilleure deuxième partie de saison, les Reds ont recruté Cody Gakpo. S’il s’impose peu à peu comme un titulaire, le jeune espoir néerlandais ne figure pas encore dans le top 10 des joueurs les mieux payés de Liverpool en 2023.

Mohamed Salah, plus gros salaire de Liverpool

Tout en haut de la pyramide des salaires se trouve Mohamed Salah. L’attaquant égyptien, qui a prolongé son contrat en juillet dernier et est désormais lié à Liverpool jusqu’en 2025, touche 20,5 millions d’euros par an. Il est le cinquième joueur le mieux payé de Premier League. Dans le championnat anglais, ce classement est dominé par le milieu de terrain de Manchester City, Kevin De Bruyne et ses 23,2 millions d’euros chaque année.

Darwin Nunez, seule recrue dans le top 10

8,2 millions d’euros par an, tel est le ticket d’entrée pour apparaître dans ce classement. L’attaquant uruguayen, Darwin Nunez, recruté pour 100 millions d’euros (bonus compris) lors du dernier mercato estival, est la seule recrue à figurer dans le top 10 des joueurs les mieux payés des Reds. Contrairement au PSG, le vice-champion d’Europe et d’Angleterre en titre, qui a réalisé un bénéfice de 9 millions d’euros sur l’exercice précédent, est très précautionneux sur les salaires. En 2022, Liverpool avait une masse salariale de 434 millions d’euros, soit la cinquième plus élevée d’Europe.

Les 10 joueurs les mieux payés de Liverpool en 2023

10. Darwin Nunez = 8,2M€

9. Diogo Jota = 8,2M€

8. Jordan Henderson = 8,2 M€

7. Alisson Becker = 8,8 M€

6. Fabinho Tavares = 10,5 M€

5. Roberto Firmino = 10,5 M€

4.Trent Alexander Arnold = 10,5 M€

3. Thiago Alcantara = 11,7 M€

2. Virgil Van Dijk = 12,9 M€

1. Mohamed Salah = 20,5 M€