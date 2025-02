L’Inter Miami de Messi 2e, les franchises de la MLS les plus valorisées en 2025

A 1,19 milliard de dollars, l’Inter Miami est la 2e franchise la plus chère de la MLS en 2025.

La Major League Soccer (MLS) continue son ascension fulgurante avec une valorisation globale de 20,9 milliards de dollars pour ses 29 franchises, selon une étude approfondie menée par le média Sportico auprès de plus de 60 acteurs majeurs du football américain.

Le Los Angeles FC domine ce classement avec une valeur estimée à 1,28 milliard de dollars, en hausse de 11% sur un an. L’effet Messi se fait pleinement ressentir pour l’Inter Miami, qui se hisse à la deuxième place avec une valorisation de 1,19 milliard de dollars, affichant une progression spectaculaire de 17%. Le podium est complété par l’autre franchise de Los Angeles, le Galaxy, évaluée à 1,11 milliard de dollars.

Cinq équipes valorisée au milliard et plus

Au total, cinq clubs franchissent désormais la barre symbolique du milliard de dollars, avec Atlanta United (1,08 milliard) et le New York City FC (1 milliard) qui rejoignent ce cercle très fermé. Ce dernier enregistre d’ailleurs la plus forte progression du top 10 avec une hausse de 19% de sa valeur.

Cette croissance remarquable s’explique notamment par les perspectives exceptionnelles du football aux États-Unis pour les prochaines années. Le pays accueillera une série d’événements majeurs : le nouveau Mondial des Clubs en 2025, la Coupe du Monde 2026 (co-organisée avec le Canada et le Mexique) et le Mondial féminin 2027.

La valorisation moyenne d’une franchise atteint désormais 721 millions de dollars, témoignant de la santé économique florissante de la MLS, qui s’apprête à accueillir sa 30e équipe avec l’arrivée du San Diego FC.

Les franchises de la MLS les plus valorisées en 2025

1. Los Angeles FC = 1,28 mrd$ (+11% sur un an)

2. Inter Miami = 1,19 mrd$ (+17%)

3. Los Angeles Galaxy = 1,11 mrd$ (+11%)

4. Atlanta United = 1,08 mrd$ (+3%)

5. New York City FC = 1,00 mrd$ (+19%)

6. Austin FC = 865 M$ (+8%)

7. Seattle Sounders FC = 825 M$ (+4%)

8. Columbus Crew = 730 M$ (+12%)

9. Cincinnati = 725 M$ (+12%)

10. Toronto FC = 725 M$ (=)

