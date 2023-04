L’évolution du salaire moyen au PSG depuis 7 ans

Le trio le plus cher de l’Europe et pas loin de l’être à l’échelle du monde du football.

Elle n’est pas devenue la plus élevée du football et peut-être même du mon de sportif dans son ensemble, en un claquement de doigt, la masse salariale du Paris Saint-Germain. Voilà des années qu’elle enfle, en même temps que l’ambition de l’actionnaire pour gagner la Ligue des champions. La saison 2021-2022 dernière, elle était de 728 millions, pour un salaire moyen par joueur, alors estimé par le journal L’Equipe, à 990 000 euros brut mensuels.

+ 125% en 7 ans, le salaire moyen d’un joueur du PSG

Un an et une prolongation – record -, de Kylian Mbappé plus tard, le seuil du million d’euros brut mensuels (12,2 M€ annuels) venait d’être franchi pour la première fois. C’est un cap, un majeur, franchi par le club de la capitale. En sept ans, de l’exercice 2016-17 à la saison 2022-23 actuelle, le salaire moyen d’un joueur du Paris Saint-Germain a augmenté de plus de 125%. Sur un laps de temps aussi cours, c’est rare pour ne pas dire inédit dans l’Hexagone.

Paris écrase toute la concurrence française avec sa masse salariale

Aujourd’hui, le PSG campe à lui seul le podium complet des footballeurs les mieux payés d’Europe, avec Kylian Mbappé au sommet (à 72 M€ brut par an, hors primes). Et à l’échelle du monde, il n’y a que le seul Cristiano Ronaldo pour se glisser entre eux. En Ligue 1, le salaire moyen au club parisien est a minima trois fois et demi supérieur à la plus proche concurrence de l’OM et jusqu’à cinquante fois plus que les modestes corses de l’AC Ajaccio.