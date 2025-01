OM – LOSC. Qui va se qualifier selon les bookmakers ?

Un mois tout pile après leur nul en championnat au Vélodrome, l’OM et le LOSC se retrouvent, cette fois en Coupe de France.

Les bookmakers ont tranché pour ce choc des 16es de finale de la Coupe de France entre l’Olympique de Marseille et le LOSC Lille. Après avoir écarté l’AS Saint-Étienne au tour précédent, les Phocéens partent favoris face aux Dogues, tombeurs du FC Rouen.

Sur le papier, l’OM est donné vainqueur avec une cote de 2,05 contre 3,60 pour Lille, le match nul étant proposé à 3,30. La qualification marseillaise semble encore plus probable aux yeux des opérateurs qui l’évaluent à 1,45, quand celle des Lillois est cotée à 2,25.

L’OM favori à domicile pour une qualification en Coupe de France

Dans le détail des scores exacts, un match serré est anticipé. Le 1-1 (5,10) et le 1-0 en faveur de l’OM (5,55) sont les résultats les plus probables selon les bookmakers. Un succès marseillais 2-1 (6,80) complète le podium des scores les plus attendus.

Côté buteurs, un duel à distance se profile entre Mason Greenwood, favori avec une cote de 2,70, et l’attaquant du LOSC Lille, Jonathan David (2,95). Le Brésilien Luis Henrique complète le trio de tête avec une cote de 3,25, suivi de près par ses partenaires marseillais, Neal Maupay (3,50) et Elye Wahi (3,70).

Les statistiques penchent donc clairement en faveur d’une qualification de l’Olympique de Marseille à domicile, même si les hommes de Bruno Génésio ont les armes pour créer la surprise au Vélodrome.