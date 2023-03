Le salaire moyen de chaque club de la Ligue 1, saison 2022-2023

A plus du million d’euros brut mensuels, le PSG fait grimper le salaire moyen des clubs de la Ligue 1, saison 2022-2023

Un salaire moyen estimé par L’Equipe à plus du million d’euros brut mensuel au Paris Saint-Germain, cette saison 2022-2023, c’est du jamais vu dans toute l’histoire du sport collectif français. Peut-être même celle du sport… tout court. Il pointe à lui seul l’écart de vitesse en championnat de France de Ligue 1 avec le reste de ses concurrents. Ainsi, avec le PSG, le salaire moyen du championnat de France élite, saison 2022-2023, dépasse les 130 000 euros brut, non loin du Stade Rennais. Sans, il tombe à 83 700 euros, comme le LOSC.

Le salaire moyen du PSG trois fois et demi supérieur à celui de l’OM

Formulé autrement, le salaire moyen mensuel d’un joueur parisien est trois fois et demi plus élevé que ceux de l’OM qui suit, dans cette hiérarchie dressée par la rédaction de L’Equipe. Et plus de cinquante fois supérieur aux modestes joueurs corses du promu AC Ajaccio. Dans on édition enquête sur la rémunération du foot français professionnel, le quotidien sportif note que treize des dix-sept clubs déjà présents en Ligue 1, ont augmenté leur moyenne sur l’exercice précédent.

L’apport de CV justifie pour partie ce regain d’ambition

Le média avance pour première explication, la manne financière apportée par le fonds d’investissement CVC, à la régie commerciale de la Ligue de football professionnel dont les clubs ont directement profité. Le retour à la « normale » dans le sport, après les effets de la Covid sur les huis clos dans les stades, justifie également ce regain d’ambition et d’assurance à investir. Pour une majorité tout au moins, car d’autres redoutent de descendre à l’étage inférieur. Cette saison en effet, quatre équipes (contre deux à trois à l’ordinaire), seront reléguée en Ligue 2.

20. AC Ajaccio = 20 000 €

19. Clermont Foot = 25 000 €

18. Toulouse FC = 28 000 €

17. Stade de Reims = 33 000 €

16. AJ auerre = 39 000 €

15. SCO Angers 49 500 €

14. Stade Brestois = 50 000 €

13. ESTAC Troyes = 50 000 €

12. FC Lorient = 56 000 €

11. RC Lens = 57 200 €

10. RC Strasbourg = 60 000 €

9. Montpellier HSC = 74 000 €

8. Lille LOSC = 80 000 €

7. FC Nantes = 100 000 €

6. Stade Rennais = 120 000 €

5. OGC Nice = 150 000 €

4. Olympique Lyonnais = 160 000 €

3. AS Monaco = 160 000 €

2. Olympique de Marseille = 280 000 €

1. Paris SG = 1 016 765 €