20 M€ de moins de BeIn Sports pour la Ligue 1 ?

Le deal passé entre la régie commerciale de la LFP et BeIn Sports amputé d’une partie ?

Une information en chasse une autre. Et une bonne nouvelle est finalement rattrapé par une moins heureuse. A la suite des révélations du journal L’Equipe ce mardi, selon lequel le contrat rapprochant le co-diffuseur de la Ligue 1, le groupe BeIn Sports, et la Ligue de football professionnel (LFP) avait finalement été signé, le média Sport Business précise ce mardi que l’accord initialement passé pourrait ne pas être totalement honoré.

La part du sponsoring ne serait pas garantie

En causes, les 20 millions d’euros de la part du sponsoring, prévus dans le total des 98,5 millions d’euros (les 78,5 millions restants étant ceux des droits de diffusion), qui ne seraient plus garantis. C’est que cette manne du sponsoring a été vivement critiquée dès le début par certains clubs, à l’instar de l’Olympique Lyonnais et de l’Olympique de Marseille, ouvertement montés au front à ce sujet.

Un football français déjà bien en délicatesse

Elle prévoyait la promotion par les clubs de l’élite de campagnes commerciales associées au Qatar et son tourisme, sans que la manière de le faire ne soit clairement définie. Déjà bien inférieurs aux prédictions et attentes de la régie commerciale de la LFP, ces droits du diffuseur, s’ils étaient amputés d’un cinquième de leur montant seraient un autre coup dur porté au football français déjà bien exsangue dans ses finances.