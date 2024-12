PSG. Combien coûte au PSG un but de Randal Kolo-Muani ?

Presque 4 millions d’euros, c’est l’équivalent du coût du but de Kolo-Muani avec le PSG.

Encore une fois écarté du groupe du Paris SG qui affronte l’AS Monaco, ce mercredi soir en match avancé de la 16e journée de Ligue 1, Randal Kolo-Muani s’éloigne de plus en plus du club de la capitale. Attendons-nous à ce que l’attaquant de 26 ans quitte le PSG cet hiver, ce serait dans l’intérêt, et du joueur en mal de temps de jeu et du club, qui paie cher l’addition.

Car RKM est l’une des recrues les plus chères à la fois du Paris Saint-Germain et par ricochet, de l’histoire de la Ligue 1. Pour son transfert, a été payée une indemnité de 95 millions d’euros à l’été 2023, à l’Eintracht Francfort en Allemagne. A cette occasion, Kolo-Muani a paraphé un contrat sur cinq ans, payé l’équivalent de 9 millions d’euros annuels.

Un package à 140 M€ au total pour le PSG avec Kolo-Muani

Au total, le package Paris SG x Randal Kolo-Muani vaut donc pour le club, 140 millions d’euros. A ce stade de la mi-saison 2024-2025, 42 millions ont été « amortis », au sens comptable toutefois plus que sportif. Car en une saison et demi et une cinquantaine de matchs disputés, le natif de Bondy n’a inscrit que onze buts.

Onze réalisations qui, rapportées au coûte global de l’investissement, valent équivalence de 3,8 millions d’euros au Paris Saint-Germain. C’est (très) cher payé et tant qu’il ne joue plus, la facture augmente.

